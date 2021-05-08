В Городском концертном зале пройдут концерты органной музыки

Полтора года назад благодаря компании «Норникель» в Норильском колледже искусств появился цифровой орган. Тогда Новосибирская органистка Наталья Багинская, лауреат Международных конкурсов, доцент Новосибирской государственной консерватории им. М.И. Глинки, приезжала на его презентацию.

15 мая на вечере органной музыки «Музыкальный калейдоскоп» Наталья Багинская и норильчанин Дмитрий Васильев исполнят сольно и дуэтом произведения Д. Букстехуде, И.С. Баха, Л. Бетховена, В. Моцарта, Л. Виадана, Т. Томкинса, С. Уэсли, Н. Хакима.

16 мая в концертной программе «В содружестве с органом» вместе с Натальей Багинской выступят солисты и творческие коллективы нашего города. Прозвучат произведения Г. Генделя, И.С. Баха, Дж. Каччини, А. Марчелло, Ф. Шуберта, Т. Альбиони, Л. Делиба, Ф. Листа, Т. Джордани, С. Франка.

Билеты на концерт можно приобрести в Норильском колледже искусств. Справки по телефону: 8-905-093--69-20