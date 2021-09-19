В гуще событий

Посланцы Таймыра приняли участие в ХVI Международной выставке–ярмарке «Сокровища Севера–2021».

Всего здесь побывали около 400 представителей из 25 регионов России, где проживают коренные малочисленные народы.

В рамках выставки прошёл Всероссийский фестиваль культур КМНС «Кочевье Севера». Северяне в московских Сокольниках угостили гостей традиционными блюдами национальной кухни, представили творчество своих мастеров и рассказали о возможностях туризма на Таймыре. Об истинных сокровищах Таймыра поведали и специалисты Таймырского краеведческого музея, известный косторез Филипп Фальков из Дудинки, участница фестиваля этнического костюма «Полярный стиль» Лилия Порби из Хатанги, представители родовой общины нганасан «Ня Танса».

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В Санкт–Петербурге прошла презентация книги «Орнамент — язык предков».

Это уникальное издание Таймырского дома народного творчества представили в рамках фестиваля искусств коренных народов. Презентация состоялась в штаб–квартире Русского географического общества северной столицы. Книга в иллюстрациях рассказывает об орнаментах и традиционной одежде коренных народов Крайнего Севера — нганасан, ненцев и долган. Она основана на материалах трёх этнографических экспедиций, организованных ТДНТ в отдалённые посёлки Таймыра. Финансовую поддержку в издании книги оказал член Совета Федерации

Андрей Клишас. Это издание стало событием для исследователей культуры коренных малочисленных народов Крайнего Севера и для всех, кто интересуется историей родной земли. Книга поступит в библиотеки учреждений культуры и образования Таймыра и Норильска. С материалами исследований можно также ознакомиться на сайте ТДНТ.

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Выставка норильского клуба «Галакс» открылась в столице Таймыра.

Известный клуб норильских мастериц представил свою новую коллекцию всевозможных рукодельных подушек и панно «Уютные выДумки». Организаторы, вдохновленные этими работами, устроили в Таймырском доме народного творчества презентацию в восточном стиле. Этим событием здесь началась Всероссийская акция «Культурная суббота», которая продолжилась в чумах «Таймырской Ойкумены» ТДНТ.

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В кинокомплексе «Родина» в рамках культурного проекта «Енисейский экспресс» прошёл благотворительный показ фильма «Активация».

Норильчане с интересом посмотрели эту документальную ленту и пообщались с её создателем, красноярским кинодокументалистом Василием Буйловым. Интересно, что сам режиссёр родом из Дивногорска, учился во ВГИКе в мастерской Владимира Хотиненко, работал в США, а в 2017–м вернулся в Красноярск. Молодой мастер поделился, что ему нравится работать в этом городе и делать его лучше. Работа режиссёра «Активация» посвящена людям–созидателям, которые стали участниками событий, происходящих в Красноярском крае во время подготовки к «Универсиаде–2019».

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17 сентября в 18 часов в Публичной библиотеке состоится вечер памяти выдающегося норильчанина Сергея Щеглова– Норильского, приуроченный к 100–летию со дня его рождения.

Организаторы расскажут о жизни и творчестве Сергея Щеглова–Норильского, прошедшего Норильлаг, ставшего директором оксиликвитного завода. Он был одним из основателей литературного объединения при городской газете «Заполярная Правда», написал немало книг и публикаций, посвящённых Норильску и его ярким людям. Музей Норильска также подготовил юбилейную экспозицию в честь Сергея Щеглова–Норильского. А в Туле, где он жил и творил после переезда из Заполярья, 22 сентября состоится конференция, посвящённая выдающемуся общественному деятелю, журналисту, писателю, литературоведу, историку–краеведу, основателю Тульского отделения общества «Мемориал». Сергея Львовича не стало в марте прошлого года. Его семья, друзья и коллеги подготовили сборник воспоминаний «Жизнь, прожитая со страной», часть тиража которой поступит в норильские библиотеки и Музей Норильска.

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В Норильске покажут спектакль «Запретный плод».

Это необычная работа Московского областного театра юного зрителя под руководством Нонны Гришаевой. «Запретный плод» (14+) — единственный в мире спектакль, действие которого происходит в утробе матери. Пьесу драматурга и режиссёра Игоря Афанасьева благословил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, спектакль вызвал широчайший общественный резонанс: кроме Москвы, его уже увидели жители Благовещенска, Хабаровска, Ростова–на–Дону, Оренбурга, Рыбинска, Брянска, Тулы, Владивостока, Якутска, Магадана и других городов В августе 2021 года спектакль получил грант фонда «Соработничество», благодаря которому в гастрольную карту постановки добавилось ещё шесть городов, и в том числе Норильск. Зал для благотворительного показа предоставил Заполярный театр драмы им. В. Маяковского. Спектакль «Запретный плод» состоится 21 сентября в 19.00 при поддержке Норильской епархии, распространившей пригласительные билеты. В спектакле заняты артисты Ксения Попович и Антон Богдасаров. После показа все желающие смогут принять участие в акции «Биография нерождённого человека».

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В Молодёжном центре Норильска стартовали несколько конкурсов.

Конкурс плакатов «Береги природу» и «Мы за мир» приурочили ко дню рождения Международной экологической организации «Гринпис». Участникам от 14 до 35 лет предлагают нарисовать плакаты на темы «Экология» или «Мир без войны». Все подробности можно найти в Instagram@molodcentrnsk. Фотоконкурс «Мы — многонациональная страна» пройдёт в онлайн–формате для молодых людей от 14 до 35 лет. Участникам предлагают сделать фотографии в национальных костюмах своего народа. Принимают и коллективные фото, если в семье или среди друзей есть представители разных национальностей. Подробности — в Instagram@molodcentrnsk .

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Фотографов приглашают принять участие в фотоконкурсе «Мир глазами коренных народов. Культура, традиции, быт».

Организатор конкурса — Межрегиональная общественная организация «Объединение коренных малочисленных народов «Союз». Цель — популяризация культурного наследия, привлечение внимания к вопросам сохранения самобытного образа жизни и промыслов коренных малочисленных народов, их исконной среды через искусство фотографии. Подать заявку необходимо до 19 сентября. Каждый участник может представить не более 20 работ. Фотоконкурс проводится в основной номинации, где определят первое, второе и третье места, а также в специальной номинации «Таймыр — сердце Арктики». Ещё одного победителя определят посредством интернет–голосования. За победу в любой из номинаций предусмотрены денежные подарки в размере от 30 до 70 тысяч рублей. На отборочном этапе — с 20 сентября по 3 октября — оргкомитет определит финалистов, после чего список попадёт в жюри. Голосование пройдёт с 4 по 24 октября 2021 года. Итоги подведут с 25 октября по 4 ноября.

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Начался приём заявок на участие в ежегодной региональной выставке «Северная коллекция. Искусство художников Севера Красноярского края».

Выставку откроют к Международному дню художника в декабре в картинной галерее. Её организаторы — Управление по делам культуры и искусства и Музей Норильска. К участию приглашают авторов, имеющих специальное художественное образование, членов творческих союзов, ассоциаций и студентов художественных отделений в возрасте от 16 лет. Необходимо подготовить в электронном виде фотоизображения работ, созданных на свободную тему в любых техниках в период с 2020 года, и ранее не выставлявшихся, заполнить заявку участника и направить на электронный адрес severvystavkom@gmail.com. По итогам выставки планируется издать каталог экспонируемых работ.