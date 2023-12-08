В Художественной галерее откроется выставка «Северная коллекция. Искусство художников Севера Красноярского края»

Открытие выставки назначено на 8 декабря в 17.00. На ней будут представлены работы как уже известных и профессиональных художников, так и молодых начинающих творцов. Это так называемый «отчётный» формат, демонстрация лучшего из созданного с 2022 года и ещё непроявленного. Он позволяет ежегодно выявлять и представлять новые имена в художественной жизни региона.

Приём заявок на участие в конкурсе проходил с сентября по ноябрь. Выставочный комитет принимал на рассмотрение работы, выполненные в разных направлениях и техниках, тематика – свободная. В этом году на участие в выставке было заявлено 148 работ от 51 автора. Из них к участию выставочным комитетом отобраны произведения, представляющие особый художественный интерес в профессиональном сообществе и для широкой аудитории.

На открытии выставки норильчане увидят собрание работ норильских и таймырских живописцев, графиков и мастеров декоративно-прикладного искусства, в том числе ювелирного. Многие из них продолжают творческие поиски, раскрываясь с новой стороны и удивляя зрителей, пробуя себя в разных жанрах и техниках. В залах галереи зазвучат новые имена – проект расширяет свою географию и привлекает мастеров из других городов.

Вход на открытие выставки свободный.