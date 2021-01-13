В художественной галерее открывается персональная выставка Наталии Мороз

«Цвет полярного дня» - именно так Наталия назвала свою юбилейную, пятую экспозицию в Норильске. До этого персональные выставки проходили в 2010 и 2015 годах в Норильске и в 2011 и 2019 годах – в Дудинке. В этом году зрителям будет представлена серия графических и живописных работ. Все они написаны в путешествиях по бескрайным просторам Севера - озеро Лама, река Муксунка, батюшка Енисей. Всё это стало вдохновением для художницы.

«Все, кто живет на Крайнем Севере, знают, какие у нас короткие лето и осень. Как после долгой белой зимы наступает время ярких красок, удивительных по своей красоте рассветов и закатов, как быстро меняется тундра, становится сиреневой от цветения иван-чая, желтой от пижмы и алой от первых холодов», - рассуждает художница. Через свои работы Наталия передаёт своё настроение зрителям. Что она чувствовала в момент её создания.

«Выставка «Цвет полярного дня» – маленькое признание в любви родному краю и хрупкой природе Таймыра», - призналась Наталия, так как сама она коренная норильчанка.

Напомним, что в Красноярском крае действует масочный режим, потому не забывайте при посещении галереи надевать маски и соблюдать социальную дистанцию.

Более подробную информацию можно получить по телефонам: (3919) 43-35-69, (3919) 43-35-68.

Часы работы галереи: с 11.00 до 19.00 ежедневно, кроме понедельника.

В пятницу – с 13.00 до 21.00.