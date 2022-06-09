В эти выходные в Норильске пройдут большие городские гулянья

- 12 июня на открытых площадках пройдут праздничные мероприятия во всех районах Большого Норильска, — рассказала Инна Давыдова, начальник управления по делам культуры и искусства администрации города. — В Центральном районе в 10.30 начнётся традиционное шествие трудовых отрядов школьников. В 14.00 на Комсомольской площади развернётся большая праздничная программа с участием творческих коллективов города. Горожан ждут разноплановые выступления. Так, в 18.00 на главной концертной площадке пройдёт рок-концерт. Музей Норильска проведёт день открытых дверей, а кинокомплекс «Родина» приглашает норильчан на бесплатные показы художественных фильмов «Небо измеряется милями» и «Калашников». Весь этот день в городе будет звучать музыка из радиоточек, а главный проспект Норильска будет перекрыт для движения автотранспорта.

В районе Талнах в 12.00 в КДЦ им. Вл. Высоцкого состоится бесплатный показ художественного фильма, посвященного Дню России. Перед началом показа каждый желающий сможет принять участие в викторине и получить приз. В фойе второго этажа КДЦ им. Вл. Высоцкого для посетителей будет представлена фотовыставка «Национальные праздники России» и оформлена фотозона «В некотором царстве, в некотором государстве».

В 15.00 на площади Горняков гостей и жителей рудной столицы Центр внешкольной работы приглашает посетить интерактивную площадку «Будет Россия за нами», сделать аквагрим и принять участие в конкурсе детского рисунка на асфальте «Я люблю Россию!». Талнахская городская библиотека ждёт активных ребят поучаствовать в самокатном ралли и сыграть в игру «Города от А до Я». В 16.00 на уличной сцене состоится ключевое событие дня — праздничный концерт «Заполярье — Родина моя!». На сцене выступят лучшие творческие коллективы. Самые активные смогут принять участие в танцевальном флешмобе «Вперед, Россия!», каждый желающий сможет поучаствовать в акциях «За здоровый образ жизни» и «Города России». Параллельно с концертом пройдёт молодёжная программа «Талнах — территория здоровья». Ярким завершением праздничного дня станет дискотека.

В Талнахском филиале музея гиды подготовили специальную интеллектуальную программу: музейная викторина «История России» с серией интересных и непростых вопросов на общую эрудицию, знание истории, и не только, а также квест-игра «Хочу всё знать» для более близкого знакомства с открытыми экспозициями. В 15.00 и 16.30 от здания музея стартуют обзорные автобусные экскурсии по Талнаху.

В районе Кайеркан праздничная программа пройдёт на площадке КДЦ «Юбилейный». С 14.30 в фойе первого этажа культурно-досугового центра начнут работать мастер–классы «Я люблю Россию» по аппликации и рисунку для детей и «Русский сувенир в технике декупаж» — для взрослых.

В 15.00 на площади КДЦ пройдёт познавательно-игровая программа для детей «Я живу в России!», где каждый желающий сможет продемонстрировать свою силу, ловкость, смекалку и знания о России. В 15.30 состоится торжественный концерт «Мы — великая страна!», в котором примут участие творческие коллективы Норильска. На праздничной сцене будут подведены итоги фестиваля-конкурса литературного чтения «С чего начинается Родина?». Победители прочтут свои стихи для широкой аудитории. Также пройдёт подведение итогов традиционного конкурса «Русский каравай», после чего конкурсантки предложат угощение всем гостям праздника.

В течение всей программы на площади будут работать интерактивные площадки: «Русские сказки», «Мы рисуем мир», аквагрим. Для семейного досуга будет организован «Фестиваль забытых игр», где можно поиграть в популярные игры из детства пап и мам.

Сотрудники ЦБС проведут тематическую викторину «Знай свое Отечество», а волонтёры в ростовых куклах раздадут пришедшим на праздник воздушные шары в цветах российского флага. После чего каждый сможет запечатлеть себя в фотозоне «Летая над Россией».

В рамках Года культурного наследия народов России будет организована выставка-ярмарка декоративно-прикладного искусства «Чудеса народного творчества» от участниц народной самодеятельной студии «Золотые руки».

Праздничные гулянья пройдут и в посёлке Снежногорск. В 14.00 специалисты Городского центра культуры приглашают жителей Снежногорска поучаствовать в очень увлекательной и познавательной интерактивной игре «Знаем и любим Россию!».

В период проведения праздничных мероприятий будут перекрыты участки автомобильных дорог в Центральном районе и Кайеркане: на Ленинском проспекте — с 09.00 до 22.00; на участке улицы Шахтёрской (от перекрёстка с улицей Школьной до выезда между домами № 22 и 24) — с 12.00 до 17.00.