В этом году Дельфийские игры пройдут в Красноярске

Дельфийские игры – комплексные соревнования, которые проходят в формате конкурсов, выставок и презентаций в различных областях искусства среди детей и молодёжи в возрасте от 10 до 25 лет.

XXI Дельфийские игры России пройдут с 22 по 27 апреля в столице Красноярского края. Участниками станут почти 2400 молодых людей из 85 регионов нашей страны. В нынешних творческих состязаниях предусмотрено 34 номинации – это самое большое число направлений за всю историю игр.

Основные площадки проведения мероприятий - краевые учреждения культуры и молодёжной политики, Сибирский федеральный университет и Сибирский государственный институт искусств имени Д. А. Хворостовского.

Отборочные туры сборной Красноярского края пройдут с 1 по 15 февраля. На сегодняшний день известно, что наш регион представит около 500 талантливых ребят.