В этом году фестиваль «Северная ягода» отмечает свой юбилей

«Северная ягода» - это не только добрый летний праздник, но и площадка для выражения творческих способностей, проявления заботы об уникальной северной природе и экологии в целом.

В этом году норильчане будут гулять три дня - с 30 июля по 1 августа. На главной сцене фестиваля перед гостями выступят местные творческие коллективы, будут доступны различные фотозоны и интерактивные площадки, где пройдут мастер-калссы, квесты и ярмарки.

В Международный день защиты детей в Заполярном театре драмы прошла премьера музыкально-развлекательной сказки «Ягодный переполох», на которой зрителям раздавали купоны, с помощью которых можно будет выиграть один из шести главных призов фестиваля. Купоны будут раздавать и на других городских мероприятиях.

На юбилейном событии норильчан ждут сразу три новых проекта: «Ягодные иллюзии», экофестиваль «Северный ЛэндАрт» и «Печатка». Все идеи получили грантовую поддержку конкурса социальных проектов благотворительной программы «Мир новых возможностей» «Норникеля».