В этом году условия программы «Пушкинская карта» будут расширены

С 1 января по решению правительства РФ номинал карты увеличился. Если ранее он составлял 3 тысячи рублей в год, то теперь за счёт федерального бюджета сумма возросла до 5 тысяч рублей в год.

С 1 февраля будет расширен список мероприятий: «Пушкинскую карту» станут принимать не только в театрах, музеях и концертных залах, но и в кинотеатрах – при покупке билетов на российские фильмы, снятые при поддержке Министерства культуры и Фонда кино. На покупку билетов в кино держатели карт смогут потратить до 2 тысяч рублей. Михаил Мишустин обосновал это тем, что в России немало хороших кинорежиссёров, сценаристов и актёров, и благодаря государственной поддержке ещё больше молодых людей смогут познакомиться с их творчеством.

«Пушкинская карта» – это специальная банковская карта для молодёжи, которой можно расплачиваться только при покупке билетов на культурные мероприятия. Деньги на счета таких карт направляет государство. Программа была запущена в 2021 году по инициативе президента России и стала очень востребованной. Всего за четыре месяца в ней приняли участие около 3,7 миллиона человек, было куплено билетов более чем на 2 млрд рублей.