В этом году в кинокомплекс Родина вновь прилетит «Полярная сова»

Старт праздничным мероприятиям в 15.00 даст открытие этноплощадок во всех фойе кинокомплекса, а также в детской игровой. Одна из них под названием «Сказители Таймыра» (от специалистов Арктического центра культуры и дудинской студии традиционной культуры ненцев «Нятва») представит фольклор коренных народов Севера: сказки на ненецком языке, рассказывать которые будут в стилизованном чуме. Также откроется мастер-класс «Полярная сова», где дети смастерят сов из фетра, а затем символ фестиваля каждый сможет забрать себе на память. В ходе лотереи «Лицо кумира» знатоки кино смогут поиграть в викторину, за успех в которой получат памятные сувениры. Уникальное музыкальное искусства Севера – виртуозную игру на баргане - представит Елена Евай («Арктический центр культуры», студия «Нятва»).

Торжественное открытие Всероссийского открытого конкурса-фестиваля «Полярная сова - 2022» состоится в 16.00. Откроет праздник яркое театрализованное представление «Этномода» от студенческой группы Норильского колледжа искусств. В концертной программе для гостей выступят хореографические и вокальные коллективы и солисты Норильска и Дудинки, в том числе молодёжный ненецкий ансамбль «Явал», Артем Башкин, солист студии Voices, лауреат конкурса «Солнечный круг»; песню на долганском языке исполнит Марина Жаркова, директор Городского центра народного творчества.

На открытии фестиваля в кинокомплексе будет работать фотозона «Полярная сова», специально смонтированная в честь события. Она позволит гостям сделать уникальные праздничные фотографии.

15 ноября для гостей кинокомплекса откроется образовательный блок мероприятия. В 12.00 и 13.00 пройдут экскурсии «С чего начинается Родина». Её участники узнают об истории становления, значимых датах старейшего стационарного кинотеатра в Норильске, познакомятся с творчеством киновидеоклубного объединения «Экран», посетят музейную комнату кинотеатра и настоящую аппаратную киномеханика (по предварительной записи). В видеозале в 16.00 стартует показ цикла короткометражных фильмов «Трилогия «От рассвета до заката». После него зрители смогут побеседовать с авторами фильма и участниками проекта «Кочевой Артек - 2018». Режиссер ленты Татьяна Царькова и студенты Таймырского колледжа расскажут о процессе съёмки фильма, ради которого несколько недель жили в тундре на рыболовецкой точке. В 18.30 здесь же состоится показ фильмов 42-го международного студенческого фестиваля ВГИК.

В среду, 16 ноября, образовательный блок продолжится в 14.00, когда в видеозале кинокомплекса откроется «Творческий «Поиск» - лекция Евгения Васильевича Селиванова, директора детской киностудии «Поиск», постоянного члена жюри Всероссийского открытого конкурса-фестиваля «Полярная сова» (Новосибирск). Он расскажет, как работает одна из самых успешных анимационных студий России, как она зародилась, и какие сегодня планы у новосибирских аниматоров. И, конечно, поделится секретами работы в области анимации. В 15.00 здесь же гости фестиваля смогут узнать, «Как делать мультфильмы и стать в этом профессионалом?» на встрече с Сергеем Серегиным, режиссером, сценаристом, руководителем мастерской режиссуры мультимедиа ВГИК, председателем жюри «Полярной совы» (Москва). Она будет особенно любопытна старшеклассникам, интересующимся киноиндустрией, ведь гость расскажет о крупнейших образовательных учреждениях в области кинематографии в стране, особенностях поступления и обучения в них.

В этот же день в 19.00 в Центральной библиотеке (Ленинский проспект, 20а) гостей ждут на большой творческий вечер Александра Жохова, первого художественного руководителя киновидеоклубного объединения (КВКО) «Экран», сценариста, режиссера, аниматора, человека, под чьим руководством «Экран» делал первые важные шаги и был признан аниматорами по всей стране. Александр Жохов поделится, какой работой он занят сегодня, на каких принципах в стране снимается документальное и анимационное кино. Александр Жохов также прочтет стихи из собственного авторского цикла «Детство» (18+).

Ещё одной площадкой «Полярной совы - 2022» станет в этом году Молодёжный центр (ул. Советская, 9), где уже несколько лет располагается объединение «Экран». Здесь 17 ноября в 15.00 гостей ждут на мастер-класс «Стоп моушн»: художественный руководитель КВКО Вячеслав Торлин и режиссер-постановщик Алена Щербак познакомят участников мастер-классам с интересным приемом анимации по «оживлению» на экране символа фестиваля – полярной совы.

А в «Родине», начиная с 14.00, начнётся работа жюри фестиваля-конкурса, на который уже прислано 198 работ со всей страны. Председателем жюри «Полярной совы - 2022» выступит Сергей Серегин, режиссёр, сценарист, руководитель мастерской режиссуры мультимедиа ВГИК. Членами жюри станут: Евгений Селиванов, директор детской киностудии «Поиск» (Новосибирск); Александр Калашников, режиссер, продюсер, член Союза кинематографистов России, директор «Красноярской киностудии»; Александр Жохов, первый художественный руководитель КВКО «Экран», сценарист, режиссер, аниматор (Санкт-Петербург); Андрей Раздевилов, видеоинженер Дворца культуры ЗФ ПАО ГМК «Норильский никель» (Норильск).

Для зрителей фестиваля кинопраздник продолжится в 19.00 в библиотеке (Ленинский проспект, 20а) премьерой документального фильма Александра Калашникова «Танго с балалайкой». После него с автором состоится пабликток, в ходе которого зрители смогут спросить Александра Калашникова о процессе создания ленты, побеседовать о современной киноиндустрии в Росси, её перспективах, задать любые интересующие вопросы.

В день закрытия фестиваля, 20 ноября, в 15.00 в кинокомплексе «Родина» желающих ждут на интерактивную игру «Кинопробы»: гости смогут пройти кинопробы, ощутив себя профессиональным актёром, пытающимся получить роль. В это же время для тех, кто интересуется журналистикой, будет работать мастер-класс «Интервью как основа для материала детской телевизионной программы» от телестудии «Перемена».

В 16.00 в Весеннем кинозале состоится торжественное закрытие Всероссийского открытого конкурса-фестиваля «Полярная сова - 2022». Гостей ждут на концертную программу, где, как и на открытии, выступят творческие коллективы и солисты из Норильска и Дудинки: местный коллектив «Печки-лавочки», барганист Василий Шадт (Норильск) станет аккомпаниатором сольному пению сотрудницы кинопомплекса Оксане Симоновой и др. В ходе вечера члены жюри подведут итоги конкурсной программы и вручат награды победителям и обладателям Гран-при. Сама статуэтка в этом году особенно впечатляет: выполненная из бивня мамонта, она отделана красным деревом и мрамором.

На протяжении всех дней фестиваля в фойе кинокомплекса зрители смогут увидеть работы авторского этнопроекта Анастасии Головневой «Время -Север» (Москва); фотовыставки «Из посёлков Таймыра» Евгения Стренадко (Норильск) и «Красоты Заполярья» Елены Дорошенко (Норильск) и Нины Кольман (Дудинка).