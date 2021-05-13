В этом году Всероссийская акция «Ночь музеев» возвращается на привычные площадки

Музейная ночь опустится на Норильск в субботу, 15 мая. Акция будет проходить в Музее Норильска (Ленинский пр., 14, с 19.00 до 23.00. Основной её посыл заключается в том, что музей - это «Больше, чем музей». В наши дни меняется представление о музее как таковом. Теперь это не только место для хранения культурных ценностей, но и площадка, на которой рождаются и продвигаются в жизнь технические и научные достижения человечества в различных сферах.

Музейщики приглашают норильчан подумать о том, каким культурная обитель станет в будущем и какой её хотят видеть сами посетители. Участники акции - это главные герои, исследователи, создатели «Ночи музеев-2021» в Норильске. Их знания, компетенции, опыт, чувства, ассоциации и ощущения заложат основу реконструкции пространства Музея Норильска. Именно поэтому темой «Ночи музеев-2021» стала «музеефикация» - идея изменения, преображения и перемен.

На площадке Музея Норильска случится «интервенция» личного в публичное. Откровения норильчан можно будет послушать в документальном аудиоспектакле «Будущее уже здесь. Признание в любви вещам, которые на самом деле не вещи». В постоянной музейной экспозиции можно будет увидеть дорогие сердцу горожан предметы и послушать рассказанные ими истории.

Личные моменты отражаются и в работах современных художников, которые представят на выставке избранных проектов PolArt-резиденции. Их авторы - Людмила Лунц(Санкт-Петербург), Татьяна Эфрусси (Париж), Анна Берналь(Санкт-Петербург), Анна Толкачева (Нижний Новгород), Таня Сафонова (Санкт-Петербург), Алиса Олева (Лондон) и Екатерина Юшкевич (Санкт-Петербург).

Участники события смогут зайти в «Один дом в Норильске» или присоединиться с игре-сторителлингу, чтобы вместе сочинить «Хорошую историю. Норильск». Параллельно музей соберёт коллекцию визуальных, цифровых, чувственных, мысленных, звуковых следов посетителей.

«Ночь музеев-2021» проводится совместно с музейным бюро Solarsense (Москва). Для гостей подготовлена широкая программа, которая каждому придётся по душе. В неё, помимо прочего, войдут лектории, лаборатории, концерт с песнями о Норильске.

В связи с мерами против пандемии количество участников ограничено, записаться можно по телефону 46-52-78.