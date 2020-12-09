МАУ ИЦ «Норильские новости»

В этот сложный год театр не оставит детей без традиционной новогодней сказки

В этот сложный год театр не оставит детей без традиционной новогодней сказки

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В этот сложный год театр не оставит детей без традиционной новогодней сказки

25 декабря состоится премьера музыкальной сказки «Финист — Ясный сокол» в постановке Анны Бабановой.

В этот сложный год театр не оставит детей без традиционной новогодней сказки

На основной сцене театра оживёт сказочная Древняя Русь, где главные герои — русские богатыри, благородные красавцы, противостоящие всяческой иноземной нечисти. Один из таких героев — Финист — Ясный сокол, охранитель границ Руси. Конечно, заманчивая идея — создать современную музыкальную сказку, в основе сюжета которой — запутанная и полная приключений история женитьбы богатыря Финиста, говорят в театре. Посмотреть её можно будет в новогодние каникулы.

9 декабря в 14:35 780
Новый годТеатрСпектакль
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