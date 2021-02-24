В Кайеркане открылась выставка из коллекции НКИ «Где–то в Сибири»

Отделение декоративно–прикладного искусства и народных промыслов Норильского колледжа искусств впервые представляет кайерканцам работы своих молодых талантов. В КДЦ «Юбилейный» можно увидеть изделия, созданные выпускниками и преподавателями колледжа с 1987 года. Все работы посвящены жизни коренных малочисленных народов Таймыра и удивительной природе полуострова.

Отделение, которое создавалось при Норильском музыкальном училище для обучения молодёжи из коренных таймырцев, и поэтому первоначально его называли «северным», в следующем году отметит своё 40–летие. И сегодня здесь продолжают обучать талантливых ребят (а это в основном норильчане) художественной вышивке бисером и резьбе по кости и дереву, работе с мехом и кожей. Лучшие работы хранятся в фондах НКИ, их можно увидеть на выставках в музее колледжа на ул. Комсомольской, 10. Интересно, что на базе отделения в 2020 году открылись изостудия и студия художественной резьбы по кости и дереву для детей и взрослых, пожелавших заниматься этим искусством.