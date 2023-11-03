В Кайеркане состоится фестиваль «Мир единства молодёжи - Норильск многонациональный»

Гостей фестиваля ждёт концертная программа, мастер-классы, интерактивные площадки, а также дегустация национальных сладостей. В праздничной программе принимают участие национально-культурные объединения Норильска, творческие коллективы образовательных учреждений, учреждения дополнительного образования.

Кроме этого, на фестивале состоится презентация альбома «Ларец самоцветов», который олицетворяет всю красоту, колорит, разнообразие творчества татарского и других народов, проживающих в Норильске. В альбоме будут представлены 20 мастер-классов: 10 татарских и 10 от разных национально-культурных объединений города.

Презентация альбома состоится в рамках реализации городского конкурса социальных проектов среди национально-культурных объединений, осуществляющих свою деятельность на территории МО город Норильск.

Организаторы отмечают, что проект направлен на развитие межнационального согласия, сохранение и защиту самобытности, культуры, языков и традиций народов, проживающих на территории Норильска.