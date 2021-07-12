В КДЦ им. Вл. Высоцкого уже начали отмечать День города и День металлурга

Для маленьких жителей Талнаха проводится онлайн-конкурс открыток «Тебе, мой Норильск». Принимаются работы, выполненные в любой технике. Открытку необходимо опубликовать в социальных сетях под хештегом #Тебе_мой_Норильск и принести в культурно-досуговый центр. Авторы, набравшие наибольшее количество лайков, получат памятные призы. Поздравительные открытки, изготовленные участниками конкурса, украсят фойе второго этажа.

16 июля в 17.00 на страницах социальных сетей будут размещены поздравления от жителей Талнаха в рубрике «Норильская пятиминутка». Все желающие могут принять участие, поздравить с праздником своих родных и близких и поделиться интересной историей, связанной с любимым городом. Видео необходимо опубликовать в своих социальных сетях под хештегом #Норильская_пятиминутка.

По 31 июля в фойе первого и второго этажей КДЦ работают праздничные фотозоны «Кладовая Заполярья» и «С Днём города». Гости центра могут сделать здесь красивые фотографии на память.

17 июля в 12.30 в студии анимации «Мультпространство «Каникулы» для юных норильчан проведут мастер-класс: их научат оформлять необычные цветочные композиции из воздушных шаров. Поделки можно будет забрать с собой. В 14.00 состоится игровая программа. Ребят ожидают увлекательные игры, весёлые конкурсы и зажигательные танцы.

18 июля в 14.00 в фойе второго этажа КДЦ можно будет принять участие в увлекательной викторине «Знаменитые люди Большого Норильска». В 15.00 на главной сцене культурно-досугового центра гостей ожидает концертная программа с песнями и хореографическими номерами от творческих коллективов Кайеркана и Талнаха.