МАУ ИЦ «Норильские новости»

В КДЦ им. Владимира Высоцкого прошёл Х фестиваль творческих коллективов «Творческий Талнах»

В КДЦ им. Владимира Высоцкого прошёл Х фестиваль творческих коллективов «Творческий Талнах»

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В КДЦ им. Владимира Высоцкого прошёл Х фестиваль творческих коллективов «Творческий Талнах»

Учредитель фестиваля — Талнахское территориальное управление администрации Норильска при участии управления по делам культуры и искусства.

В КДЦ им. Владимира Высоцкого прошёл Х фестиваль творческих коллективов «Творческий Талнах»В КДЦ им. Владимира Высоцкого прошёл Х фестиваль творческих коллективов «Творческий Талнах»В КДЦ им. Владимира Высоцкого прошёл Х фестиваль творческих коллективов «Творческий Талнах»В КДЦ им. Владимира Высоцкого прошёл Х фестиваль творческих коллективов «Творческий Талнах»В КДЦ им. Владимира Высоцкого прошёл Х фестиваль творческих коллективов «Творческий Талнах»

Впервые фестиваль прошёл в 2006 году, тогда он назывался «Танцующий Талнах». Однако в 2012 году было принято решение переименовать его в «Творческий Талнах», объединив все творческие направления.

26 апреля на сцене Культурно-досугового центра чествовали педагогов, а также выпускников хореографических, вокальных и творческих объединений, которые на протяжении многих лет принимали активное участие в культурной жизни Большого Норильска.

В этот день внимания удостоились участники ансамблей народного танца «Вдохновения» и «Талнахский перепляс», коллективов современного эстрадного танца «Тагридис» и «СВОИ», коллектива авторской песни «Созвучие», театрального коллектива «Кувыр.com», вокально-эстрадной студии «Аквамарин», коллектива театра юного актёра «Зазеркалье», вокально-инструментальных ансамблей «Камертон» и «Фаворит», коллектива современного бального и эстрадного танца «Дека-dance».

28 апреля в 13:04 690
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