В КДЦ имени Владимира Высоцкого прошёл 14-й фестиваль «Творческий Талнах»

В 2012 году было принято решение переименовать его и расширить круг участников. На фестивале выступают не только танцоры, но и вокальные, театральные студии, вокально-инструментальные ансамбли.

Выпускников творческих коллективов поздравил начальник талнахского территориального управления администрации города Норильска Михаил Шевченко. Он же вручил ребятам дипломы и памятные сувениры. Выпускников отметили за высокие достижения в области хореографического и вокального искусства, а также за активное участие в городских культурно-массовых и социально значимых мероприятиях.

В этом году в фестивале приняли участие: образцовый ансамбль народного танца «Талнахский перепляс», образцовый вокальный коллектив «Жарки», выпускники коллектива авторской песни «Созвучие», образцовый ансамбль народного танца «Вдохновение», образцовый ансамбль современного эстрадного танца «Тагридис», образцовая вокально-эстрадная студия «Аквамарин», выпускница вокального коллектива «Отражение» и выпускник творческого объединения «Кувыр.com».