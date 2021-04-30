МАУ ИЦ «Норильские новости»

В КДЦ имени Владимира Высоцкого прошёл 14-й фестиваль «Творческий Талнах»

В КДЦ имени Владимира Высоцкого прошёл 14-й фестиваль «Творческий Талнах»

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В КДЦ имени Владимира Высоцкого прошёл 14-й фестиваль «Творческий Талнах»

Впервые фестиваль состоялся в 2006 году. Тогда праздник хореографии носил название «Танцующий Талнах».

В КДЦ имени Владимира Высоцкого прошёл 14-й фестиваль «Творческий Талнах»В КДЦ имени Владимира Высоцкого прошёл 14-й фестиваль «Творческий Талнах»В КДЦ имени Владимира Высоцкого прошёл 14-й фестиваль «Творческий Талнах»В КДЦ имени Владимира Высоцкого прошёл 14-й фестиваль «Творческий Талнах»

В 2012 году было принято решение переименовать его и расширить круг участников. На фестивале выступают не только танцоры, но и вокальные, театральные студии, вокально-инструментальные ансамбли.

Выпускников творческих коллективов поздравил начальник талнахского территориального управления администрации города Норильска Михаил Шевченко. Он же вручил ребятам дипломы и памятные сувениры. Выпускников отметили за высокие достижения в области хореографического и вокального искусства, а также за активное участие в городских культурно-массовых и социально значимых мероприятиях.

В этом году в фестивале приняли участие: образцовый ансамбль народного танца «Талнахский перепляс», образцовый вокальный коллектив «Жарки», выпускники коллектива авторской песни «Созвучие», образцовый ансамбль народного танца «Вдохновение», образцовый ансамбль современного эстрадного танца «Тагридис», образцовая вокально-эстрадная студия «Аквамарин», выпускница вокального коллектива «Отражение» и выпускник творческого объединения «Кувыр.com».

Текст Ольга Ананских
Фото пресс–службы администрации Норильска
30 апреля в 11:11 370
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