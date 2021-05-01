В кинокомплексе «Родина» к 9 Мая пройдёт неделя тематических фильмов

Так, 4 мая в 19.00 кинокомплекс покажет документальный фильм «Союзник. Верой и правдой» — об участниках антигитлеровской коалиции.

5 мая в 19.00 зрители увидят художественный фильм «Молодая гвардия».

6 мая в 19.00 норильчан приглашают на просмотр ленты «На войне как на войне», повествующей об армейских буднях.

7 мая в 19.00 «Родина» покажет художественный фильм «В небе ночные ведьмы» — о героических подвигах бесстрашных лётчиц, крушивших вражеские аэродромы и прозванных нацистами ночными ведьмами.

8 мая состоится несколько показов. В 13.00 — художественный фильм «Добровольцы»: о трёх комсомольцах, которых с приходом войны разбросало по всей стране, но это не сломило их, а, наоборот, укрепило надежду на встречу под мирным небом. В 15.00 — «Офицеры»: о двух воинах, которые во время войны стали настоящими друзьями. Драма, изначально задуманная как двухсерийная история, трансформировалась в песнь офицерству и преемственности военного призвания. В 17.00 — «Дом, в котором я живу»: о судьбах жильцов одного московского дома. В картине описана их жизнь до войны и после неё. В 19.00 – «Белорусский вокзал»: о встрече фронтовиков, не видевшихся почти 25 лет.

9 мая горожан также ждёт череда кинопоказов. В 14.00 — «28 панфиловцев»: о бойцах, которые противостояли двум танковым фашистским дивизиям, превосходящим их численностью и вооружением, и остановили нацистов. В 16.30 — «Звезда»: о группе советских разведчиков, готовых любой ценой выполнить задания в тылу врага. В 18.30 – фантастический фильм «МЫ из будущего»: о беспечных ребятах, попавших из современности в военное время, где им предстояло наравне со всеми отстаивать Отечество.

10 мая в 12.00 зрителям покажут легендарную советскую картину «А зори здесь тихие»: о девушках–зенитчицах, которым пришлось вступить в неравный бой с немецкими десантниками. В 14.00 — фильм «Неслужебное задание». Его сюжет разворачивается на территории Чехии, где только что закончилась война. В 16.00 — «Сестрёнка»: о сиротке, которая вместе с названным братом и деревенскими ребятами день за днём преодолевала трудности военного времени.