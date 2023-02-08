МАУ ИЦ «Норильские новости»

В кинокомплексе «Родина» пройдёт кинофестиваль «Дни короткометражного кино»

В кинокомплексе «Родина» пройдёт кинофестиваль «Дни короткометражного кино»

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В кинокомплексе «Родина» пройдёт кинофестиваль «Дни короткометражного кино»

В кинокомплексе «Родина» пройдёт кинофестиваль «Дни короткометражного кино»

Фестивальное кино - это целое событие для киноманов. Гости кинокомплекса увидят лучшие работы отечественных авторов анимации, игрового и документального кино в рамках «Эхо фестиваля «Дни короткометражного кино».

В мультпрограмме зрители всех возрастов узнают о веселых происшествиях на кухне; о жизни морских разбойников и даже о том, как обычный джинсовый комбинезон потерялся не случайно, а чтобы увидеть море.

Более взрослая аудитория сможет посмотреть короткие, но эмоционально сильные игровые фильмы о самом важном - взаимоотношениях с собой и миром. Это искренне, а потому пронзительно и честно, обо всех нас и о каждом в отдельности...

Показы пройдут в три дня с 10 по 12 февраля. Вход свободный.

Фото из открытых источников
8 февраля в 16:24 600
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