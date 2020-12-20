МАУ ИЦ «Норильские новости»

В кинотеатре «Родина» можно путешествовать по тёплому Ставрополью

В кинотеатре «Родина» можно путешествовать по тёплому Ставрополью

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В кинотеатре «Родина» можно путешествовать по тёплому Ставрополью

В кинотеатре «Родина» можно путешествовать по тёплому Ставрополью

Зрители с удовольствием знакомятся с яркими работами учеников детской художественной школы Пятигорска. На выставке можно увидеть манящие виды чудесного города у подножия гор Бештау и Машук, воспетых Лермонтовым, порадоваться пейзажам Кавказских Минеральных Вод. Эти произведения для экспонирования передали из Норильской детской художественной школы, где ранее прошла обменная выставка творчества юных пятигорцев. Интересно, что недавно подружившиеся учебные заведения в следующем году отметят свое 55–летие.

Фото Ирина Яринская
20 декабря в 14:15 770
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