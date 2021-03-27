В кинотеатре «Родина» продолжается показ спектаклей «Золотой маски»

Сеансы проходят ежемесячно в рамках проекта «Мировое искусство на большом экране». Норильчане с удовольствием смотрят цифровые спектакли — номинанты и лауреаты Российской национальной театральной премии «Золотая маска», а также лучшие образцы музыкального и хореографического искусства, фильмы– выставки, сеансы кинопоэзии.

С начала года норильчане уже посмотрели постановку Юрия Бутусова «Добрый человек из Сезуана» Б. Брехта, созданную в Московском театре им. А. С. Пушкина. Зрители под впечатлением и от спектакля–диспута «Иранская конференция» по пьесе Ивана Вырыпаева в постановке режиссёра Виктора Рыжакова с командой превосходных актёров Театра наций.

Известную работу «Сказка про последнего ангела» многократного лауреата «Золотой маски» режиссёра Андрея Могучего покажут 26 марта, она также создана в содружестве с Театром наций.