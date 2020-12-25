В кинотеатре «Родина» впервые прошла акция ко Дню короткометражного кино

Норильчане за четыре вечера смогли бесплатно посмотреть отличную программу из 22 лучших короткометражек современных авторов. Это документальные, игровые и анимационные фильмы, отмеченные призами различных фестивалей. В видеозале «Родины» работала одна из почти 700 всероссийских площадок. По традиции оператором акции на территории Красноярского края стало краевое объединение «Енисей кино», с которым активно сотрудничает кинокомплекс «Родина». В этом году проект посвятили Международному дню короткометражного кино. Он отмечается по инициативе Национального центра кинематографии и анимации Франции уже девять лет, а в России —

с 2013 года. На каждом из девяти показов в видеозале из–за ограничений могли присутствовать только шесть человек, хотя желающих было гораздо больше.

Зрители отметили мастерство работ молодых авторов, оптимизм большинства лент. Немало споров вызвала жёсткая игровая картина «Сера», действие которой происходит в Норильске. Эта кинодрама получила Гран–при кинофестиваля «Кинотавр». Свои отзывы о просмотрах и предложения можно оставлять на страницах кинокомплекса «Родина» в соцсетях.