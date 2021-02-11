В колледже искусств студентам рассказали об Эдуарде Тараканове

Эдуард Петрович Тараканов был не только знаменитым диктором, но и солистом Красноярской филармонии. Вечер его памяти проходил в городском концертном зале, на сцене которого он в прошлые годы выступал вместе со своей женой – талантливой певицей и педагогом по вокалу Риммой Тараскиной. Эта замечательная подвижница была инициатором создания в Норильске музыкального училища, его первым директором. На вечере показали немало архивных видеозаписей с выступлениями и интервью Эдуарда Тараканова и Риммы Тараскиной. В зале присутствовали и старожилы города, которые посоветовали продолжить такие встречи памяти, чтобы рассказывать молодёжи не только о выдающихся деятелях норильского телевидения Юрии Ледине, Игоре Шадхане, но и других людях культуры, чьи имена вошли в норильскую историю.