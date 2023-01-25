В крае изданы четыре книги о коренных малочисленных народах Севера, в том числе на национальных языках

Один из них литературно-художественный альманах «Голос тундры». Он собрал в себе стихи и рассказы как опытных авторов, так и дебютантов о людях, природе Севера. Четырёхтомник автора Анны Барболиной посвящён историческим и социально-бытовым моментам жизни коренных народов Таймыра. В издании собраны традиционные рецепты народной медицины, национальные игры и обряды, долганский народный календарь.

Сборник рассказов и стихов «Балдыдяк дуннэви аявдем» (пер. с эвенк. «Люблю свою родину») писателя Алитета Немтушкина вышел на эвенкийском языке.

В сборнике уникальных архивных документов «К истории эвенкийских поселений. Посёлок Тура. 1935-1950-е годы» автора Галины Султановой собраны свидетельства исторических событий тех лет – документы, справки, архивные выдержки относительно демографических данных, развитию сельского хозяйства, промышленности, образованию, культуры и прочее. Издание иллюстрировано редкими и уникальными фотографиями, прежде не публиковавшимися.

Издания выпущены в рамках краевой государственной программы «Сохранение и развитие традиционного образа жизни и хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов». В 2022 году на эти цели направили 1,5 млн рублей.