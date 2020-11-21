В Красноярье устроили фестиваль фильмов для детей и юношества «Герой»

Он проходит с 19 по 23 ноября. Зрителям показывают лучшие отечественные и зарубежные кинокартины начинающих авторов и признанных мастеров киноискусства.

В дирекцию фестиваля поступило более 180 заявок в различных номинациях из 26 стран мира. В конкурсную программу вошли 75 фильмов, включая 8 мировых и 11 российских премьер. Также подготовлена специальная кинопрограмма, посвященная 75–летию Победы.

Мероприятия транслируются на youtube–канале «Енисей кино»: www.youtube.com/eniseykino.