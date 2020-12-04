В Красноярск приехала съёмочная группа популярного тревел–шоу «Орёл и решка»

Операторов телеканала «Пятница!» горожане заметили на «Красноярских Столбах», в фан–парке «Бобровый лог» и на проспекте Мира. В ведущем внимательные туристы узнали шоумена Тимура Родригеза. Причём на своей странице в Instagram он рассказал о том, что в этом сезоне они вместе с Региной Тодоренко ездят по городам России.

Многие в соцсетях предположили, что сейчас проходят съёмки нового эпизода популярного тревел–шоу «Орёл и решка», который будет посвящён Красноярску.

Судя по соцсетям ведущего, после «Столбов» он отправился в бар «Булгаков». Войдёт ли посещение ресторана в эфирную версию, пока неизвестно, но ясно — интерьер сибирского ресторана пришёлся ему по душе, кадры он опубликовал в соцсети.

Напомним, летом 2018 года в эфир выходил выпуск программы «Орёл и решка» о Красноярске, ведущими которого тогда стали Жанна Бадоева и рэпер Витя АК.