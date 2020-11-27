В Красноярске откроется выставка о Таймыре

Сотрудники Таймырского краеведческого музея через фотографии расскажут посетителям выставки о прошлом, настоящем и будущем полуострова - героической обороне Диксона, сегодняшней жизни столицы Таймыра, традициях коренных народов, косторезном искусстве и оленеводстве как основе хозяйственной жизни Таймыра, дружбе и партнерстве с Северным флотом, возрождении круизного туризма и туров на Северный полюс, новых точках роста.

Предполагается, что на открытии экспозиции будет присутствовать глава Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района Евгений Вершинин.