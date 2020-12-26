В Красноярске представили фильм «Притяжение Таймыра»

Показ этой ленты устроили в Доме дружбы народов Красноярского края 23 декабря. Документальную картину о жизни коренных народов на Крайнем Севере несколько лет снимал в таймырской посёлках, на Диксоне, в Дудинке и Норильске, на плато Путорана режиссёр Андрей Гришаков. Фильм посвятили 90–летию образования Таймыра. Он открыл зимний этап кинофестиваля «Путешествие по России», который проходит в столице края. В обширной фестивальной программе — премьеры работ известных документалистов нашей страны.