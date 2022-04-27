В Красноярске завершились молодёжные Дельфийские игры России

От имени главы региона первый заместитель губернатора края – руководитель администрации губернатора края Сергей Пономаренко поприветствовал победителей и участников игр, а также поблагодарил всех причастных к организации и проведению всероссийского творческого форума молодых талантов: «В эти дни Красноярск был наполнен творчеством и искусством, прекрасной атмосферой и эмоциями молодых талантов со всей страны. От лица руководства Красноярского края, губернатора Александра Викторовича Усса благодарю за то, что нашему региону во второй раз в истории было доверено стать столицей Дельфийских игр России».

Первое место в играх заняла сборная Красноярского края. В копилке региона 13 золотых, 21 серебряная и 22 бронзовых медали, а также 45 специальных дипломов. На втором месте расположилась Новосибирская область, третье место занимает Самарская область, за ней следует Московская область, пятое место досталось Пермскому краю, шестое – Иркутской области.

Прошедшие игры стали отборочным этапом для формирования сборной России, которая примет участие в XVI Дельфийских играх государств-участников СНГ, запланированных на второе полугодие этого года в Таджикистане, и I Арктических Дельфийских играх, которые пройдут в ноябре в Сыктывкаре и Воркуте.