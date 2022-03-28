В Красноярске завершился региональный фестиваль «Театральная весна — 2022»

После долгого перерыва, обусловленного пандемией, в этом году фестиваль вновь вернулся на подмостки.

– «Театральная весна» — главный театральный фестиваль нашего региона, значимое событие в культурной жизни Красноярья. Мы рады, что после перерыва он снова проходит в офлайн-формате, — подчеркнул министр культуры Красноярского края Аркадий Владимирович Зинов.

В этом году фестиваль посетил Хакасский национальный театр кукол «Сказка» им. Л. Г. Устинова, который входит в десятку лучших театров страны для детей и молодёжи и является организатором Международного эколого-этнического фестиваля театров кукол «Чир Чайаан». Гость представил зрителям спектакль «Красная Шапочка» — классическое прочтение сказки братьев Гримм.

Не смог это значимое культурное событие пропустить и Норильский театр драмы. Наши актёры показали два спектакля: «Колчак Полярный» Михаила Дурненкова в постановке Анны Бабановой и «Иванов» по произведению А. П. Чехова в постановке Марата Гацалова.

По итогам фестиваля лауреатами стали:

– Андрей Федоськин за музыкальное оформление спектакля «Колчак Полярный» в соответствующей номинации;

– Николай Качура в номинации «Лучшая мужская роль в драматическом спектакле (большая форма)» за создание образа барона Э. В. Толля в спектакле «Колчак Полярный»;

- Варвара Бабаянц в номинации «За честь и достоинство» награждена дипломом Союза театральных деятелей РФ за высокий профессионализм, многолетний труд, большой вклад в популяризацию и развитие театрального искусства.

Фестиваль «Театральная весна — 2022» организован Центром развития культуры, искусства и краеведения «Достояние» за счёт средств субсидии для социально ориентированных некоммерческих организациям Красноярского края, полученной в рамках регионального проекта «Творческие люди» нацпроекта «Культура».