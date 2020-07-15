В Красноярском крае нашли ранее неизвестные науке наскальные изображения быков

При исследовании объекта культурного наследия Шалаболинская писаница обнаружены ранее неизвестные науке наскальные изображения быков. Найдены также надписи XIII–XV веков, сообщает «Российская газета».

«В ходе нового осмотра писаницы были обнаружены три ранее неизвестных изображения животных, относящиеся к эпохе Бронзового века, а также исполненные чёрной тушью наскальные надписи предположительно монгольского времени», – рассказал Русскому географическому обществу археолог Александр Заика.

Цифровые снимки петроглифов и надписей будут подвергнуты компьютерной обработке, что позволит восстановить их первоначальный вид.

Шалаболинская писаница располагается в 35 километрах к западу от посёлка Курагино Красноярского края. Рисунки нанесены на правой стороне реки Туба. Образами животных и рогатых антропоморфных фигур с хвостами и неестественно короткими руками покрыто около двух километров скал береговой линии.