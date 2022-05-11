В Красноярском крае пройдёт II Международный фестиваль фильмов для детей и юношества «Герой»

Всего для фестиваля отобраны 116 лент от режиссёров из 36 государств. 27 фильмов — эксклюзивные премьеры. По словам организаторов, многие полнометражные картины авторы представят зрителям лично. На фестиваль приедут гости из Белоруссии, Греции, Ирана, Киргизии и разных регионов России.

Торжественная церемония открытия состоится 19 мая в столице региона. В Норильске в этот день кинокомплекс «Родина» приглашает горожан на программу «Кто твой герой?» (12+). Мероприятие начнётся в 11.30. На большом экране в Весеннем зале будут показывать иностранные фильмы на языке оригинала с русскими субтитрами. Далее зрителям будет предложен полнометражный игровой фильм «Африка» (12+), а в 15.00 — анимационный фильм «Финник» (6+).

Фестиваль также будет проходить на площадках КДЦ им. Владимира Высоцкого и КДЦ «Юбилейный». Подробную программу фестиваля «Герой» можно посмотреть на официальном сайте события.

На фестивале разыграют восемь наград. Организаторы отдельно отмечают специальную номинацию «Кто твой Герой?», в которой участвуют ленты кинематографистов в возрасте до 18 лет. Три из представленных в номинации работ созданы жителями Красноярья.

Вход на все мероприятия бесплатный по пригласительным билетам, которые можно получить на площадках фестиваля.