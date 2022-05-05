В Красноярском крае пройдёт Международный музыкальный фестиваль под художественным руководством Юрия Башмета

«Я для себя не делю города на большие и малые, индустриальные и города, где искусство развито более активно. Для меня важен каждый человек, который приходит в зал. Говорю это совершенно искренне. Мне нужно его заразить любовью к тому, что мы делаем на сцене. Пробудить в нём эмоции, а тогда возникнут и интерес, и потребность приходить на концерты снова и снова», — заявил маэстро Юрий Башмет.

Первый концерт состоится 24 мая в Норильске на сцене Заполярного театра драмы. Произведения легендарных классиков исполнит камерный ансамбль «Солисты Москвы» под управлением Юрия Башмета. Солисты — лауреаты международных конкурсов Андрей Поскробко и Михаил Ашуров.

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