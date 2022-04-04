В Красноярском крае стартовал приём заявок на фотоконкурс, посвящённый 200-летию Енисейской губернии

Принять участие в нём могут средства массовой информации, журналисты, фотожурналисты, блогеры, фотографы и фотолюбители.

На конкурс принимаются фотографии и фотоистории о людях, внёсших значительный вклад в развитие Красноярского края, о событиях на его территории, фотоматериалы, отражающие культуру и быт народов, здесь проживающих, национальные и религиозные традиции.

Один участник может представить на конкурс не более 10 работ (серий фотографий). В серии не более 10 фотографий. Подать заявку участники могут по нескольким номинациям:

- «Репортаж». Принимаются фотографии, отражающие самые разные события, составляющие повседневность жителей края.

– «Портрет». В данном разделе принимаются индивидуальные или групповые портреты людей, внёсших значительный вклад в развитие Красноярского края. Фотографии могут быть как документальными, так и постановочными.

– «Пейзаж». Принимаются фотографии, демонстрирующие величие, многообразие и красоту природы Красноярского края. На фото могут присутствовать люди или животные, но главным героем фото должна оставаться первозданная или преображенная человеком природа.

– «Многоликий край». Здесь участвуют фотографии, отражающие культуру и быт народов Красноярского края, национальные и религиозные традиции.

Заявки на конкурс можно подавать до 31 мая по электронной почте: info2011@domjur-krsk.ru. Телефон для справок 8 (391) 227-07-51.