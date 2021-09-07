В Красноярском крае стартуют показы фильма «Навстречу мечте»

Новая картина снята российско-норвежской интернациональной командой на средства, собранные на краудфандинговой платформе Boomstarter. Съёмки проходили в Красноярске, Осло и Тромсё (Норвегия).

Сценарист и режиссер фильма - Ирина Гобозашвили. В фильме снимались: Владимир Сычев, известный по сериалу «Физрук», и Ольга Хохлова («Измены», «12»). Эта трогательная история о взаимоотношениях родителей и детей. Как говорит автор, в фильме случайное знакомство двух подростков «меняет несколько сломанных судеб навсегда».

«Навстречу мечте» в 2020 году стал триумфатором фестиваля российского кино и культуры «SOL» в Испании и завоевал приз зрительских симпатий Международного фестиваля фильмов для детей и юношества «Герой» в Красноярске.

В Норильске показ фильма состоится 9 сентября: в 13.30 - в кинокомплексе «Родина», в 17.50 - в КДЦ «Юбилейный» и 10 сентября - в 14.30 в КДЦ им. В. Высоцкого.