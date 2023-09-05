В Красноярском крае выберут культурную столицу региона

Победитель конкурса в течение всего следующего года выступит площадкой реализации масштабных социокультурных проектов и событий российского, краевого и муниципального уровней, а также получает возможность реализации мероприятий, способствующих инфраструктурным преобразованиям территории.

Проект «Культурная столица Красноярья» является межведомственным и предполагает активное участие в его реализации не только организаций культуры, но и других отраслей социальной сферы, представителей малого и среднего бизнеса, производственных отраслей, общественных организаций, что даёт стимул для социокультурного и экономического развития муниципального образования, активизации общественных инициатив жителей, способствует брендированию территории.

Срок приём заявок — до 15 сентября. Более подробно ознакомиться с положением можно по ссылке.