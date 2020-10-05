V межрегиональный конкурс профессионального мастерства для журналистов и СМИ в сфере культуры «Искусный глагол» им. В. Ю

Уже сегодня желающие могут подать заявку на участие в конкурсных номинациях: «Лучший материал блога или мультимедийной журналистики», «Лучшее интервью», «Лучшая статья», «Лучшая радиопрограмма о культуре», «Лучший телесюжет или телепрограмма о культуре», «Лучший фоторепортаж», «Культурная самоизоляция».

Сам конкурс создан для повышения престижа культурной журналистики, развития культуры и культурных институций, а также для усиления роли музеев и других культурных организаций в жизни сообществ. Ведь не случайно организаторами конкурса являются Государственный Эрмитаж, Благотворительный фонд Владимира Потанина и Екатеринбургский музей изобразительных искусств. В фокусе внимания – Дальний Восток, Поволжье, Сибирь и Урал, где находятся самые активные центры-спутники Эрмитажа.

- Это очень красивый конкурс. Он важен для всех, кто в нем участвует – и для музеев, и для Эрмитажа, потому что, на самом деле, музеи делают очень много, а пишут о музеях очень мало. Когда мы спрашиваем журналистов: "Почему?", они говорят: "Нам негде печататься, никто особенно не ценит и не опекает тех, кто пишет об искусстве". Для Эрмитажа важно дать хорошим, профессиональным журналистам стимул к дальнейшей работе, к тому чтобы писать, снимать, рассказывать именно о культуре, потому что о культуре в нашем обществе сейчас очень важно не забывать говорить. То, что Эрмитаж и Благотворительный фонд Владимира Потанина задумали, создавая этот конкурс, воплощается: несмотря на некоторые колебания, все больше и больше людей начинают понимать, что писать про культуру может быть интересно и полезно, тебя увидят и оценят. Я очень благодарен всем тем, кто "Искусный глагол" придумал и осуществляет, тем, кто участвует, и тем, кто собирает участвующих, потому что иногда бывает важно напомнить людям об этом начинании. Побольше рассказывайте не только об искусстве, но и о том, какой у нас прекрасный конкурс и какие замечательные люди его выигрывают! Я со многими победителями "Искусного глагола" встречался лично, и это действительно цвет нашей журналистики, - поделился Директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский.

Принять участие могут авторы журналистских материалов и записей/сюжетов блогов/видеоблогов, опубликованных в печатных изданиях, переданных по телевидению и радио, размещённых в интернете в период с 23 сентября 2019 года до 22 сентября 2020 года. Подать заявку можно не всем городам России. С более подробным списком можно ознакомиться по ссылке:

https://www.fondpotanin.ru/press/news/priglashaem-zhurnalistov-k-uchastiyu-v-konkurse-iskusnyy-glagol/.

Приём заявок открыт по 19 октября. Более подробную информацию можно получить по телефону +7 (921) 304-91-92, Екатерина Карпова, Фонд «ПРО АРТЕ».