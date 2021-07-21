В минувшие выходные в Большом Норильске отпраздновали День города и День металлурга

На главной улице города праздничную атмосферу создавал радиоконцерт. Из динамиков звучали стихи и песни о Норильске и Севере в исполнении популярных артистов и известных коллективов. Кроме того, Ленинский проспект украшали кубы-фотозоны, посвящённые истории Норильска.

В Центральном районе торжественные мероприятия проходили одновременно на нескольких площадках.

В кинокомплексе «Родина» ещё в канун праздника для посетителей открыли в Осеннем фойе выставки работ известного норильского фотографа Витаса Бенеты «Посвящаю, мой город, тебе!», а также слушателей университета «Активное долголетие» - проекта, реализуемого управлением по делам культуры и искусства администрации Норильска и Централизованной библиотечной системой. В Весеннем фойе начала работу выставка, организованная при поддержке известного норильского художника фотостудии Flash Олеси Химич, профессионального визажиста и основателя студии Sisters Василины Тимчишинской и проекта «Сундук» благотворительного фонда «69 параллель».

В Городском центре культуры в течение дня работала выставка-ярмарка работ мастеров Норильска и Дудинки, где можно было приобрести уникальные подарки, сувениры, украшения и другие творения местных талантов, выполненные в различных техниках.

Большой интерес у норильчан вызвало шоу-дефиле «Парад невест - 2021». На сцену Большого зала ГЦК вышли 19 прекрасных норильчанок в свадебных платьях, чтобы продемонстрировать свои творческие способности. Перед жюри стояла нелёгкая задача - выбрать самую-самую. Но это оказалось невозможным, поскольку все участницы были хороши. Поэтому каждой из них присвоили титул.

После невест на сцену вышли участники творческого объединения «Планёрка». На протяжении всего концерта звучали слова поздравлений и музыкальные признания в любви родному Норильску. Завершилась праздничная программа в ГЦК выступлением групп Red Orchestra и «Точка».

А Музей Норильска провёл день открытых дверей. Для норильчан и гостей города сотрудники комплекса организовали путешествие-квест по актуальным экспозициям. В Талнахском филиале музея посетителям предложили поучаствовать в увлекательной викторине и ответить на вопросы об истории Норильска.

В Первом доме Норильска, который в этом году отмечает своё 100-летие, работники музея провели для горожан серию интерактивных экскурсий, воссоздав обстановку первых зимовок. Вместе с новыми впечатлениями и знаниями участники унесли с собой сувениры в виде кусочков настоящей медно-никелевой руды.

В библиотеках Норильска также прошли квесты, викторины, онлайн-экскурсии, выставки, посвящённые становлению города. А в Публичной библиотеке состоялся командный турнир по игре War Thunder. Там же провели краеведческий час для участников трудовых отрядов школьников - их ознакомили с мифами и легендами нашего края, необычными явлениями таймырской земли и сделанными здесь археологическими находками. В детской библиотеке имени Саши Петряева посетители узнали об основных этапах металлургического производства.

Отметили праздник и в районах Норильска. В кайерканском культурно-досуговом центре «Юбилейный» прошёл концерт «Да здравствует Норильск!», во время которого чествовали трудовые коллективы за особый вклад в развитие территории.

В Талнахе праздничные мероприятия проходили в КДЦ им. Вл. Высоцкого. Там состоялся концерт с участием творческих коллективов Норильска. Перед началом программы гости приняли участие в викторине «Знаменитые люди Большого Норильска» - вспомнили всех известных людей, внесших вклад в развитие Норильского промышленного района. Самые активные получили сувениры в подарок.