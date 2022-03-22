В минувшие выходные в Норильске прошло межнациональное мероприятие «Заполярный Навруз»

Мероприятие проводилось за счёт средств краевого бюджета в рамках государственной программы Красноярского края «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов Красноярского края».

От лица главы города Дмитрия Карасева гостей праздника поздравила и. о. заместителя главы Норильска по информационной политике и взаимодействию с общественными организациями Лидия Леу.

Праздничная программа была очень насыщенной — стихи, песни и поздравления на казахском и русском языках в честь праздника Навруз, название которого на казахском звучит как «Наурыз». Были организованы выставка и фотозона. Также гости смогли проверить свои знания в викторине «Алаша», в которой нужно было ответить на вопросы об истории праздника, о традиционных казахских названиях предметов быта и праздничных событиях. Победителям в качестве призов вручали национальные сувениры.

Но какой же праздник без застолья? Участников мероприятия угощали традиционными блюдами народов Средней Азии и Кавказа, а в завершение каждый получил кусочек праздничного торта.