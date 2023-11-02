В Молодёжном центре определили победителей городского творческого конкурса «Белые журавли»

После отборочного тура, в котором приняли участие более 200 участников, на гала-концерте конкурса свои награды получили 36 человек и семь коллективов. Несмотря на отдельные замечания, зрители и члены жюри получили яркие впечатления. С каждым годом выступления участников всё больше трогают за душу строгое жюри.

Так, победителями в младшей возрастной категории в поэтической номинации стали:

III место — Жильцова Варвара и Булатова Анна.

II место — Арсланмурзаева Ясмина и Камалова Азиза.

I место — Колотова Арина и Калинкин Егор.

В возрастной категории 11-14 лет в поэтической номинации:

III место — Манастырлы Маргарита, Ряполова Ника, Магомедова Эльвира, Воронина Арина, Вахрушева Полина.

II место — Редько Вероника, Волкова Елизавета, Горошкина Софья, Хромова Софья.

I место — Чумак Анастасия, Тетерина София, Кармаева Полина.

В возрастной категории 15-18 лет в поэтической номинации:

III место — Семенчук Елизавета, Цыганкова Юлия, Деркач Михаил.

II место — Колумбаева Гульмира.

I место — Бычкова Дарья, Касперович Олеся.

В младшей возрастной категории песенной номинации победителями стали:

III место — Бачиева Иллана.

II место — Ким Денис, творческий коллектив 2 «Б» класса.

I место — Фальченко Тимофей, хоровой ансамбль «Просто дети», вокальный ансамбль «Камертон».

В возрастной категории 11-14 лет в песенной номинации:

III место — Чмых Екатерина, Тимофеева Валентина.

II место — Подкаменная Екатерина, Федулова Кира.

I место — Зорин Егор, Кармаева Полина, дуэт «Хорошее настроение», вокальный ансамбль «Камертон».

В возрастной категории 15-18 лет в песенной номинации:

III место — Макридина Анна.

II место — Бережных Илья.

I место — Попков Никита, вокальный ансамбль «Камертон», вокальный ансамбль «Необыкновенные».

Фото: Telegram-канал Молодёжного центра