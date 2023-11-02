МАУ ИЦ «Норильские новости»

В Молодёжном центре определили победителей городского творческого конкурса «Белые журавли»

В Молодёжном центре определили победителей городского творческого конкурса «Белые журавли»

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В Молодёжном центре определили победителей городского творческого конкурса «Белые журавли»

Норильчане от 7 до 23 лет пели песни и читали стихотворения, посвящённые теме Великой Отечественной войны.

В Молодёжном центре определили победителей городского творческого конкурса «Белые журавли»В Молодёжном центре определили победителей городского творческого конкурса «Белые журавли»В Молодёжном центре определили победителей городского творческого конкурса «Белые журавли»В Молодёжном центре определили победителей городского творческого конкурса «Белые журавли»

После отборочного тура, в котором приняли участие более 200 участников, на гала-концерте конкурса свои награды получили 36 человек и семь коллективов. Несмотря на отдельные замечания, зрители и члены жюри получили яркие впечатления. С каждым годом выступления участников всё больше трогают за душу строгое жюри.

Так, победителями в младшей возрастной категории в поэтической номинации стали:

III место — Жильцова Варвара и Булатова Анна.

II место — Арсланмурзаева Ясмина и Камалова Азиза.

I место — Колотова Арина и Калинкин Егор.

В возрастной категории 11-14 лет в поэтической номинации:

III место — Манастырлы Маргарита, Ряполова Ника, Магомедова Эльвира, Воронина Арина, Вахрушева Полина.

II место — Редько Вероника, Волкова Елизавета, Горошкина Софья, Хромова Софья.

I место — Чумак Анастасия, Тетерина София, Кармаева Полина.

В возрастной категории 15-18 лет в поэтической номинации:

III место — Семенчук Елизавета, Цыганкова Юлия, Деркач Михаил.

II место — Колумбаева Гульмира.

I место — Бычкова Дарья, Касперович Олеся.

В младшей возрастной категории песенной номинации победителями стали:

III место — Бачиева Иллана.

II место — Ким Денис, творческий коллектив 2 «Б» класса.

I место — Фальченко Тимофей, хоровой ансамбль «Просто дети», вокальный ансамбль «Камертон».

В возрастной категории 11-14 лет в песенной номинации:

III место — Чмых Екатерина, Тимофеева Валентина.

II место — Подкаменная Екатерина, Федулова Кира.

I место — Зорин Егор, Кармаева Полина, дуэт «Хорошее настроение», вокальный ансамбль «Камертон».

В возрастной категории 15-18 лет в песенной номинации:

III место — Макридина Анна.

II место — Бережных Илья.

I место — Попков Никита, вокальный ансамбль «Камертон», вокальный ансамбль «Необыкновенные».

Фото: Telegram-канал Молодёжного центра

2 ноября в 14:09 510
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