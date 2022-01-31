В Москве открылась выставка народного творчества коренных малочисленных народов Севера «Мир Таймыра»

Москвичи и гости города увидят художественные и косторезные работы северных мастеров, национальные костюмы, предметы культа и быта народов Таймыра, продегустируют национальные блюда.

Также посетителям выставки покажут видеофильмы о полуострове и населяющих его людях, представят учебную, художественную и этнографическую литературу на родных языках коренных малочисленных народов Таймыра. Кроме того, состоится презентация фоторабот участников регионального конкурса «Арктика и Сибирь в объективе аборигена».

2022 год в нашей стране объявлен Годом культурного наследия народов России. В этом же году стартует Международное десятилетие языков коренных народов, объявленное Организацией Объединённых Наций. Также Россия продолжит исполнять полномочия председателя Арктического совета. Выставка «Мир Таймыра» проводится в поддержку этих масштабных инициатив.

Посетить выставку можно до 4 февраля.

Г