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В Музее Норильска откроется выставка картин Андрея Поздеева

В Музее Норильска откроется выставка картин Андрея Поздеева

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В Музее Норильска откроется выставка картин Андрея Поздеева

Открытие выставки — 14 июля.

В Музее Норильска откроется выставка картин Андрея Поздеева

В экспозиции будут представлены произведения выдающегося сибирского мастера из фондов Красноярского художественного музея имени В. И. Сурикова и Музея Норильска.

Легендарная слава, которой овеяно имя Поздеева, связана преимущественно с его великолепными живописными холстами. Выставка представляет различные виды живописи, в которых работал художник: городской и природный пейзажи, портреты друзей, жанровые картины и конечно же, его знаменитые цветы. Андрей Поздеев пишет размашисто, нарочито небрежно, он лепит цветом, льёт его, как бы нечаянно смазывает очертания фигур и лиц — перед зрителем возникает процесс созидания изнутри. Художник убеждён: живопись не может быть всегда чистенькой, приглаженной, «удобной». Она для него — живое существо со своенравным, но необыкновенно ярким характером. Поздеев видит вокруг себя великолепную цветовую гармонию. Даже унылая городская окраина под его кистью оказывается поэтически притягательной.

Экспозиция будет доступна норильчанам до 25 сентября.

Фото предоставлено музеем Норильска
1 июля в 15:22 1360
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