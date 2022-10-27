В Музее Норильска откроется выставка, посвящённая 120-летию Михаила Годлевского, учёного и заключённого Норильлага

В конце 1980-х годов норильский музей получил в дар обширный научный архив выдающегося геолога, минералога, рудника, прогнозиста, специалиста по медно-никелевым месторождениям М.Н. Годлевского. Более трёх тысяч единиц хранения или более трёх тысяч музейных предметов – набор документов, фотографий, книг, рукописей, карт, схем.

Архив имеет важное научное значение, а высокие заслуги М. Н. Годлевского может характеризовать тот факт, что его имя было увековечено в названии минерала – годлевскит. Исследователи, хорошо знакомые с его биографией и работами, громко утверждают, что «Годлевский равно никель». Почему? Кто был этот человек? Какое значение имеют его научные труды по генезису медно-никелевых руд? Какую роль в профессиональной траектории Годлевского сыграл Норильск, в который после смерти ученого было принято решение передать весь его архив и где он провел с 1946 по 1955 год в заключении в Норильлаге?

Сегодня отмечается 120-летие Михаила Николаевича Годлевского, который родился 27 октября 1902 года. В память о нем ЦНИГРИ готовит книгу «Из глубины норильских руд. Михаил Годлевский» /в печати/. А Музей Норильска предлагает своим посетителям воспользоваться «выставкой-архивом», чтобы найти ответы на вопросы о судьбе выдающегося ученого, жизнь которого была удивительной, полна открытий, трагизма и достоинства. Почувствовать себя в роли исследователя, биографа, архивиста. Выставка-архив – это инструмент, он содержит подсказки и навигацию, которые помогут при желании найти ответы на поставленные вопросы. Посетители смогут воспользоваться многочисленными рубрикаторами, изучать первоисточники, разбираться, составлять своё собственное мнение об истории ученого М. Н. Годлевского, который сыграл огромную роль в развитии Норильского промышленного района.

Открытие выставки состоится 28 октября в 18.30. Вход на открытие выставки свободный.