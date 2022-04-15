В Музее Норильска откроется выставка, посвящённая 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне

Выставка посвящена тем, кто создал фотолетопись одного из самых трагичных периодов в истории нашей страны, — военным фотографам. В экспозиции представлены работы классиков российской фотографии — Дмитрия Бальтерманца, Эммануила Евзерихина, Всеволода Тарасевича, Аркадия Шайхета, Сергея Шиманского, Марка Редькина и других, а также фотоснимки неизвестных авторов — тех фотографов, имена которых ещё только предстоит найти.

Среди тысяч фотокорреспондентов из 62 стран, участвовавших во Второй мировой войне, работавших на разных фронтах, именно российские фотографы оставили наиболее пронзительные свидетельства того страшного времени.

Проект продолжает цикл выставок «Слагаемые Победы» музейно-выставочного комплекса «Музей Норильска», приуроченных к ежегодным праздничным мероприятиям ко Дню Победы.

9 мая 2022 года Музей Норильска в День Великой Победы по сложившейся доброй традиции пригласит норильчан в «Полковой блиндаж». Посетителей ждёт большая согревающая интерактивная программа с участием творческих коллективов.

Выставка «Военным фотографам посвящается» будет работать до 26 июня ежедневно с 11.00 до 19.00, кроме понедельника, в пятницу — с 13.00 до 21.00. Записаться на экскурсию можно по телефону: 46-13-27.