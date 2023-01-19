В Музее Норильска продлили работу выставки «Мифы и вещи»

Те, кто не успел посетить выставку, а также те, кто захочет вновь увидеть уникальные экспонаты, смогут это сделать до 12 февраля.

Напомним, что на выставке представлены предметы из фондов Музея антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера) Российской академии наук. Посетители смогут изучить предметы с тысячелетней историей и удивительной красоты косторезного искусства древних эскимосов Эквена, а также попытаться разгадать их зашифрованные сказания.

Выставка открыта в Музее Норильска ежедневно с 11.00 до 19.00, кроме понедельника, в пятницу - с 13.00 до 21.00.

Запись на экскурсии по телефону 46-13-27. Билеты доступны по Пушкинской карте.