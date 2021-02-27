В Музее Норильска пройдёт публичная лаборатория в рамках проекта «Музей города — всем городом»

Этот проект стал победителем конкурса проектов инициативы «Музей. Сила места» благотворительной программы «Музей без границ» благотворительного фонда Владимира Потанина. 27 и 28 февраля лаборатория будет посвящена тому, как «прочитать» город и рассказать о нём (и о себе) с помощью таких методов, как этнография, глубинное интервью и сторителлинг.

Ведущим будет антрополог и этнограф Никита Петров, зав. лабораторией теоретической фольклористики Школы актуальных гуманитарных исследований ИОН РАНХиГС (Москва), старший научный сотрудник Центра исследований фольклора и антропологии города (МВШСЭН), руководитель проекта «Народная история России».

Участие в работе лаборатории бесплатное, но требуется предварительная регистрация. В музее действует масочный режим и социальная дистанция