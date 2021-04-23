В Музее Норильска состоялась презентация книги Владимира Долгих и нового издания о Борисе Колесникове

В книге «Дорогой созидания» собраны воспоминания известного норильчанина, почётного гражданина нашего города, директора Норильского горно-металлургического комбината имени А.П. Завенягина с 1958 по 1969 год Владимира Долгих. Её горожанам представил Владимир Механик, наш земляк, один из активистов клуба «69 параллель», входящих в состав землячества Красноярского края в Москве. Встреча получилась тёплой и познавательной.

Второй книгой, которая будет интересна всем, кто любит наш город и увлечён изучением его истории, стал новый том из серии «Жизнь замечательных людей» - «Борис Колесников». Книга вышла в свет благодаря поддержке землячества Красноярского края в Москве. Автор - Станислав Стрючков, известный норильский краевед и публицист. Издание посвящено 90-летию Бориса Колесникова, возглавлявшего НГМК в 1973-1988 годах. Этот период по праву считается «золотым» для города и производства.

Присутствующие вспомнили известных норильчан, поговорили о событиях прошлых лет, поделились собственными историями о встречах, людях и ушедшей эпохе.

Пока несколько экземпляров изданий будут доступны для ознакомления в читальном зале научной библиотеки Музея Норильска, а позднее они появятся в продаже в музейной лавке.