В ноябре пройдет Большой этнографический диктант

Благодаря этнографическому диктанту граждане познакомятся с культурой народов, которые проживают в России. Не зря данная акция имеет просветительский характер. Организаторами выступили Федеральное агентство по делам национальностей и Министерство национальной политики Удмуртской Республики.

Сам диктант будет состоять из 30 вопросов, 20 из которых одинаковы для всех участников страны, а 10 – индивидуальны для каждого региона. Для участия с 3 по 8 ноября необходимо зайти на сайт miretno.ru и заполнить контактные данные. После нажатия на кнопку «Пройти Диктант», откроется доступ к 30 вопросам, на которые нужно ответить. Скачать сертификат об участии можно сразу после прохождения.

Напомним, что Россия является многонациональной страной, насчитывающей более 190 этносов, в число которых входят не только коренные малые народы.