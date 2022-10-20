В ноябре в Норильске вновь состоится этнопраздник «Большой Аргиш»

Тема фестиваля в этом году - «Посёлки Таймыра. По следам больших экспедиций», и пройдёт он в два этапа.

- «Фоновый» этап, который продлится с 29 октября по 13 ноября, включит такие мероприятия, как выставка фотографий норильских авторов из экспедиций разных лет в посёлки Таймыра. Также в его рамках в ресторанах и торговых сетях Норильска и Дудинки пройдёт «Кулинарный Аргиш». В 13 ресторанах появятся фестивальные меню, подготовленные местными шеф-поварами, пройдут детские кулинарные мастер-классы. А в 15 отделах кулинарии торговых сетей «Подсолнух», «Жар.Птица» и «Зелёная линия» – фестивальные спецпредложения. Но основные мероприятия развернутся 4 ноября в Дудинке и 5-го – в Норильске, - рассказала Карина Андреева, заместитель директора Агентства развития Норильска.

В Дудинке праздник примут Таймырский дом народного творчества, где 4 ноября с полудня начнётся этнический праздник в Таймырской Ойкумене, включающий посещение чумов и Балтысаха, катание на оленьей упряжке. На Центральной площади перед Таймырским краеведческим музеем в 18.00 состоится проекционный показ «Большой Аргиш больших экспедиций». В самом музее в полдень откроется одноимённая фотовыставка работ участников экспедиций, а затем – их большая лекционная программа. На 14.30 запланирована получасовая беседа с директором Таймырского краеведческого музея Эмилией Стамбровской об истории посёлков. Затем - лекция заведующего отделом декоративно-прикладного и изобразительного искусства Таймырского дома народного творчества Василия Батагая о сохранении обрядов, традиций в поселках. А в заключение (с 15.50 до 16.20) - лекция этнографа, кандидата социологических наук, доктора философии, замдиректора по научной работе Музея антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера) РАН Владимира Давыдова о промыслах в посёлках.

В Городском доме культуры уже к вечеру, в 16.30, начнётся концерт с участием творческих коллективов Дудинки и посёлков Таймыра. В АРН отмечают, что, несмотря на немногочисленность некоторых посёлков, они ведут культурную жизнь, ею организаторы и хотят поделиться с норильчанами и дудинцами.

- Общая риторика фестиваля – формат эдьютейнмента (подход, соединяющий обучение (англ. education) и развлечение (англ. entertainment). Вся программа фестиваля – большое погружение в тему жизни коренных народов, в их кочевой и поселковый образы жизни. Особенность фестиваля этого года – большое этностойбище и участие в программе поселковых артистов, которые специально прилетят на «Большой Аргиш», - говорят в АРН.

На следующий день фестиваль переместится в Норильск. Неизменно пользующееся большой популярностью у горожан этностойбище в этот раз развернётся с полудня 5 ноября на Гвардейской и Комсомольской площадях, Ленинском проспекте между ними, на улице Пушкина до улицы Богдана Хмельницкого и на Ленинском проспекте до улицы Севастопольской.

- В этом году мы хотим поставить не пять чумов, как прежде, а 10 (по два на каждый этнос), чтобы избежать больших очередей, тем более что в эти ноябрьские дни часто бывает очень холодно. Мы также поставим четыре оленьи упряжки (по две на каждую сторону Ленинского проспекта между площадью Гвардейской и площадью Комсомольской). Впервые будут представлены два санных поезда – балок с присоединёнными нартами. Ведь санный поезд – это и есть аргиш у коренных народов Крайнего Севера. Мы хотим развенчать стереотип, что коренные народы живут только в чумах – на самом деле долгане, например, живут в балках, другие этносы тоже эту практику переняли, - отметила Карина Андреева. - Помимо этого на улице Пушкина будет организовано катание на собачьих упряжках, которое любят многие дети.

На Комсомольской площади появится Гастропосёлок из пяти домиков и одного тёплого шатра для приёма пищи. А в домиках, где будут работать норильские рестораторы и представители дудинских общин коренных народов, можно будет купить готовую горячую еду.

Традиционно будут задействованы площадки Музея Норильска и кинокомплекса «Родина». Фестиваль «Большой Аргиш» уличный, и здесь люди смогут не только погреться, но и не «выпасть» из фестивальной повестки, узнав при этом много нового и интересного о жизни коренных народов Севера. Например, в Музее Норильска в течение дня пройдут тематические экскурсии о культуре и быте коренных народов Таймыра с возможностью отправиться из музейного зала в стойбище ненецкого оленевода с применением VR-технологий. А в «Родине» с полудня откроются художественная мастерская для детей (тематическая раскраска «Большой Аргиш») и авторский этнопроект «Время-Север». На 13.00 запланирован кинопоказ серии спецрепортажей «По Таймыру за шесть дней» и встреча с их автором Василисой Матюшкиной, а после, с 15.30 - документальный фильм «Нганасаны. Последние из шаманского рода Нгамтусо», а также встреча с режиссёром и автором ленты, москвичом Вадимом Витовцевым.

Вечером, с 18 до 20 часов, на фасаде управления ЗФ «Норникеля» пройдёт лазерный показ, призванный рассказать горожанам про названия посёлков, их расположение на карте, и показать, что добраться до многих можно только на вертолёте (кроме тех, что стоят на берегу Енисея). А на фасаде Норильского Заполярного театра драмы проекционный показ «Большой Аргиш больших экспедиций» будет создан из фотографий посёлков, их жителей, из фрагментов видеосюжетов, снятых во время экспедиций.

- В этом году у фестиваля появятся и две новые площадки: креативное пространство (ул. Комсомольская, 33а, 2-й этаж) и парк отдыха «Озеро Долгое». В парке появятся проекции, складывающиеся в «маршруты» экспедиций по посёлкам. А Таймырский дом народного творчества практически весь день – с 14 до 20 часов - будет проводить для горожан игровую программу «Традиционные игры народов Таймыра» и интерактивную игровую программу «Традиционные музыкальные инструменты и танцы народов Таймыра». Если позволит погода и до конца этой недели выпадет много снега, есть шанс построить снежный лабиринт «Бубен Большого Аргиша», - пояснила Карина Андреева.

В креативном пространстве с полудня откроется фотовыставка работ участников экспедиций: выставочный проект «Лица Таймыра» художницы Дарьи Завориной, интерактивная фотозона «Орнаменты этносов», также разместится фудкорт. В 14 часов гостей фестиваля приглашают на мастер-класс по изготовлению сувенирного чума и нарт, параллельно здесь пройдёт цикл лекций, который днём ранее могли прослушать дудинцы.

А ещё на протяжении дня (в 14, 16 и 18 часов) здесь будут выступать творческие коллективы Дудинки и посёлков Таймыра.

- Насыщенная программа фестиваля позволяет глубинно погрузиться в жизнь коренных народов Севера. Горожане смогут ближе познакомиться как с культурой этносов Таймыра, так и с тем, из чего складывается их ежедневный быт, - резюмировали в АРН.