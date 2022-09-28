В Норильск приезжает ансамбль имени Михаила Годенко

Красноярский государственный академический ансамбль танца Сибири имени Михаила Годенко представит норильским зрителям программу «Любимый край». В неё войдут лучшие танцевальные номера в постановке художественного руководителя и главного балетмейстера ансамбля (1963-1991 гг.), Героя Социалистического Труда, лауреата государственной премии СССР, народного артиста СССР Михаила Семеновича Годенко и в постановке современных балетмейстеров.

Яркий самобытный ансамбль входит в число лучших танцевальных коллективов России в жанре народно-сценического танца, выступает на крупнейших площадках мира, покоряя сердца поклонников на всех континентах.

Михаил Годенко создал неповторимый художественный стиль ансамбля – годенковский. Широта хореографических сюит, массовость, искромётный темп, блестящие сюжеты, высокотехничные трюки, светлые лирические хороводы, белокурые сибирские красавицы и бравые парни - всё это создаёт у зрителя образ могучей Сибири.

Танцевальные картины енисейского края раскрывают глубину мужественного, открытого и благородного характера сибиряков. Хореографическая сюита «Сибирь моя», лирический хоровод «У колодца», казачий пляс «Красный яр», непревзойдённая «Енисейская ярмарка», шуточный танец «Сибирская потеха» и многие другие номера ансамбля по праву занимают достойное место в сокровищнице отечественного хореографического искусства.

В 1991 году в память о заслугах знаменитого хореографа и бессменного художественного руководителя коллективу присвоено имя Михаила Семеновича Годенко. В 1995 году ансамбль награжден почётным званием академического коллектива. В 2009 году ему присвоен статус особо ценного объекта культурного наследия Красноярского края. В мае 2021 года ансамбль удостоился высокой награды — благодарности президента Российской Федерации за заслуги в развитии отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность. В этом же году новый самолет авиакомпании «Аэрофлот» получил имя народного артиста СССР Михаила Годенко.