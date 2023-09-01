В Норильск с большими гастролями приедет Омский драматический театр «Галёрка»

Омский театр «Галёрка» создан в 1990 году по инициативе Владимира Витько при поддержке при поддержке управления культуры. В 1991 году театр получил статус муниципального, а в 2005 — статус государственного учреждения культуры Омской области.

Театр со славной многолетней историей, обладатель многочисленных престижных наград и премий, следует заданному Владимиром Витько творческому кредо — строить русский психологический театр, опираясь на репертуар отечественной классики и современной русской пьесы.

На сцене норильской «Маяковки» артисты омской драмы покажут:

– 6 сентября в 19.00 «Фрол Скабеев» по пьесе Дмитрия Аверкиева (билеты https://spa.profticket.ru/customer/159/shows/2/#);

– 7 сентября в 19.00 «За двумя зайцами» по пьесе Михаила Старицкого (билеты https://spa.profticket.ru/customer/159/shows/22/#);

– 8 сентября в 19.00 «Собака на сене» по пьесе Лопе де Вега (билеты https://spa.profticket.ru/customer/159/shows/21/#17);

– 9 сентября в 18.00 «Дни Турбиных» по пьесе Михаила Булгакова (билеты https://spa.profticket.ru/customer/159/shows/5/18);

– 10 сентября в 18.00 «Братья Карамазовы» по роману Фёдора Достоевского (билеты https://spa.profticket.ru/customer/159/shows/6/#).